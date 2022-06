Mercoledì sotto le stelle! Shopping e divertimento

Ultimo appuntamento per quest'anno con i "famosi" Mercoledì Sotto le Stelle di Castelleone, organizzati da Pro Loco di Castelleone e Le Botteghe di Castelleone con il Patrocinio del Comune di Castelleone.

Una passeggiata in centro per incontrare gli amici, visitare i Mercatini e i negozi aperti, ascoltando buona musica oppure assistere ad uno spettacolo e far giocare i bambini: niente di meglio per un mercoledì d'estate!

Mercoledì 10 agosto quindi negozi aperti per tutta la serata, Mercatino "Creativa", locali aperti con bellissimi dehor, tanta buona musica....

Non perdetevelo!