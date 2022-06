Spettacolo: “Auguri a… Natale” Storie e racconti

Il Comune di Gerre de’ Caprioli ha organizzato per l’estate 2022 un ricco cartellone di eventi musicali e teatrali; tutti avranno come comune denominatore la forte integrazione con l’ambiente fluviale del Po e del Parco di Gerre. Infatti tutti gli spettacoli sono organizzati in spazi naturali, aperti e sempre gratuitamente per gli spettatori.

La volontà è quella di inserire stabilmente Gerre nel panorama dell’intrattenimento legato al Fiume Po e alle sue peculiarità.

La direzione artistica è affidata a Controsenso Teatro.

Il Primo evento si terrà il 25 giugno alle ore 21.30 presso la panchina gigante e sarà

“Auguri a… Natale”.

Per la prima volta ci sarà uno spettacolo di Natale… a giugno, con il caldo.

Canzoni di natale, la neve nel bosco e un albero di Natale ci trasporteranno in un viaggio metafisico, ovviamente auspicando che gli spettatori si presentino in tema natalizio.

Portare una coperta per potersi sedere a terra e repellenti contro le zanzare.