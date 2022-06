Estate a Palazzo

La Compagnia delle Griglie insieme ai ragazzi di ThisAbility è lieta di invitarvi al tradizionale evento di inizio dell'estate.

In una location elegante ed esclusiva come Palazzo Guazzoni Zaccaria, la serata sarà all'insegna del divertimento e della musica con qualche spunto di riflessione sui progetti passati e futuri dell' organizzazione no profit cremonese.

Ospite del Cocktail Party sarà Matteo Filippini, mentalista rock ospite di nomerosi trasmissioni televesive, seguirà DJ set.

E' un evento ad inviti, per prenotazioni e informazioni WhatsApp 328 7386038.