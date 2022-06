Festa latinoamericana: concerto di Brenda Carolina Lawrence e Simona Malandrino

Sabato 2 luglio dalle 19:30

5^ Fiesta de Verano 2022!



Tornano a Cremona le feste estive dell'associazione latino americana: lo scopo di queste feste estive è di avvicinare le diverse culture presenti nel territorio cremonese per favorire l’integrazione e abbattere gli stereotipi.

Tutto il ricavato delle serate è destinato a portare avanti le numerose iniziative che l'associazione offre gratuitamente alla cittadinanza.

La formula è sempre la stessa: dalle 19.30 cena e grigliata di asado argentino (come sempre è prevista l’alternativa vegetariana). Dalle 21.00 inizio concerti.

Sabato 2 luglio l'appuntamento è con

Brenda Carolina Lawrence e Simona Malandrino:



Brenda Carolina Lawrence: cantante e autrice italoamericana nata a Cremona nel 1997.

Coltiva sin da piccola la passione per la musica cantando in vari gruppi durante l’adolescenza e muovendo i prima passi come corista a 19 anni per artisti del calibro di Zucchero Fornaciari, Tiziano Ferro, Cheryl Porter, Alex Brutti e altri.

Partecipa a The Voice of Italy 2019 classificandosi seconda e iniziando a pubblicare delle canzoni originali. I concerti estivi precedono i nuovi brani in uscita a settembre.



Simona Malandrino: chitarrista siciliana, classe 1988. All’età di 14 anni intraprende lo studio della chitarra, influenzata dal blues di Jimi Hendrix, dalle chitarre funk di Nile Rogers, George Benson e dal rock dei Queen. Partecipa a numerosi festival, vincendo diversi premi come “Miglior Chitarrista” (1° festival dal classico al rock organizzato dalla nota casa editrice Carish), “Miglior Performer”, “Migliore Presenza Scenica”, “Miglior Personaggio televisivo”. Nel 2011 si laurea in Musica Elettronica presso l’istituto V. Bellini di Catania con il massimo dei voti.

È stata in tour con:

– Elodie nel 2019

– Bianca Atzei “Il nostro tour” nel 2019

– Marcella Bella “Metà Amore Metà Dolore” nel 2018/19

– Nel dicembre 2021 ha suonato nella band diretta dal M° Vittorio Cosma per la trasmissione musicale di Nicola Savino “Il Giovane Old” in onda su Rai Play.

Ha suonato occasionalmente con diversi artisti italiani e internazionali: Eugenio Finardi, Francesco Tricarico, Dontella Rettore, Silvia Salemi, Fausto Leali, Sherrita Duran (corista Celentano, Morandi, Chiambretti night), Ian Paice (Deep Purple), Bashiri Johnson (Beyonce, Madonna Sting, Michael Jackson, Whitney Houston, Lionel Richie, Aretha Franklin…), Brandon Fields ( Robben Ford, Al Jarreau, Elton John, Quincy Jones), Andrea Braido, Giulio Todrani, Massimo Luca.

Ingresso con tessera Alac (+1€ diritto di spettacolo).

Non hai ancora la tessera? Puoi sottoscriverla registrandoti qui.

Se invece devi rinnovarla, puoi farlo comodamente all’ingresso il giorno della festa.