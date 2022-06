Musica con Azoto Liquido + Mercatini + Street Food

Giovedì 30 giugno secondo appuntamento con i Giovedì d'Estate di Casalmaggiore.

La proposta di quest'anno è ricca di eventi per tutti i gusti!

Oltre ai negozi aperti fino a tardi e ai mercatini infatti ci saranno differenti offerte gastronomiche e di street food in diversi punti del centro.

Spazio anche alla cultura "attiva": dalle 19 alle 21 Ferdinando Tagliavini organizzerà una passeggiata di 7 chilometri alla scoperta di Casalmaggiore e della sua storia, accompagnati da Costantino Rosa, con rientro in piazza per la cena (per prenotare la passeggiata contattare la proloco: prolococasalmaggiore@gmail.com, +39 377 318 4457).

Alle 21.30 musica! Tributo a Vasco Rossi con il concerto di Azoto Liquido!