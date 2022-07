Giovedì 14 luglio

ore 21,00

Stauffer Center for Strings

(Giardino di Palazzo Stauffer - Cremona)



Kayhan Kalhor & Friends

La leggenda della musica persiana





Ingresso gratuito previa prenotazione

Giovedì 14 luglio sarà protagonista una vera e propria leggenda musicale del nostro tempo, Kayhan Kalhor. Nominato per tre Grammy Awards e vincitore nel 2017, Kayhan Kalhor è un virtuoso curdo-iraniano del kamānche (violino a spillo).

Attraverso le sue numerose collaborazioni musicali internazionali (tra tutte quella con il violoncellista Yo-Yo Ma) ha contribuito a rendere la musica persiana popolare in tutto il mondo, nobilitando questo affascinante strumento tradizionale.

Per la prima volta a Cremona, Kalhor porterà in scena la sua distintiva forza creativa, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica.

Stauffer Summer Music Festival

Una rassegna di 6 concerti offerti dalla Fondazione Stauffer ad ingresso libero per avvicinare il pubblico alla grande musica con un approccio inclusivo in un contesto intimo e suggestivo, con una platea dedicata di 100 posti a sera.

Un festival multiculturale, sostenibile, accessibile, ideato per celebrare le diverse culture musicali del mondo con grandi artisti internazionali e i migliori giovani talenti dell’Accademia Stauffer, in una location d’eccezione: il Giardino di Palazzo Stauffer, la sede dello Stauffer Center for Strings. Protagonisti gli strumenti ad arco.

La nuova manifestazione musicale estiva organizzata dalla Fondazione Stauffer presso il Giardino di Palazzo Stauffer, sede dello Stauffer Center for Strings, il primo centro musicale internazionale per l’alta formazione, la ricerca, la composizione, la produzione, il management e l’innovazione, interamente dedicato agli strumenti ad arco.

Dall’8 al 16 luglio 2022, verranno presentati sei concerti d’eccezione: una rassegna per celebrare le diverse culture musicali del mondo attraverso gli strumenti ad arco, pensata per un pubblico ampio e vario, dai cremonesi ai visitatori internazionali, dai giovani agli appassionati. Oltre a un programma musicale di straordinaria qualità artistica, tanti gli elementi di unicità di questo festival, patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, la Regione Lombardia, la Provincia di Cremona, il Comune di Cremona, il Consolato Generale di Svizzera a Milano e l’Institut Français. Fra questi elementi: la location, con una platea di 100 posti immersa nel verde di uno splendido giardino privato e la formula ad ingresso libero, una rara opportunità nel contesto dei festival musicali italiani di questo livello, offerta dalla Fondazione Stauffer, una delle principali istituzioni private in Italia per la promozione della cultura musicale.

“Proponiamo un’idea diversa di festival musicale, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza tutta un’esperienza culturale stimolante in un contesto unico” dichiara Paolo Petrocelli, Direttore Generale dell’Accademia Stauffer e ideatore del Festival. “Presentiamo con coraggio un programma musicale capace di andare al di là di tutti i confini culturali e linguistici, per riunire attorno all’eccellenza artistica grandi musicisti internazionali, giovani talenti provenienti da tutto il mondo ed un pubblico il più possibile eterogeneo e trasversale”

La Fondazione Stauffer dedica il Festival alla memoria di Andrea Mosconi, personalità eccellente della scena culturale cremonese, protagonista assieme al Maestro Salvatore Accardo della nascita del progetto dell’Accademia Stauffer, che da più di 35 anni, forma i migliori giovani strumentisti ad arco.

Con questa rassegna estiva, la Fondazione ha voluto aprire ai concittadini ed agli ospiti, la sede dell’Accademia così che essa non sia solo il luogo dell’alta formazione musicale per strumentisti ad arco, ma anche un luogo di bellezza a disposizione della città. Tutto ciò è possibile grazie alla generosità ed alla lungimiranza del Fondatore Walter Stauffer, ma non va dimenticato, ma anzi ricordato con piacere ed affetto, chi ha pensato e fatto nascere l’Accademia: Andrea Mosconi, persona intelligente, elegante e riservata. Per questo vogliamo dedicare a lui la prima rassegna estiva.

ALESSANDRO TANTARDINI, PRESIDENTE FONDAZIONE STAUFFER



Protagonisti del Festival saranno alcuni tra i più grandi artisti internazionali assieme ai migliori allievi ed ex-allievi dell’Accademia Stauffer, istituzione considerata punto di riferimento al mondo per l’alta formazione degli strumentisti ad arco. Sul palco si esibiranno Aleksey Igudesman, violinista poliedrico, a fianco di Roby Lakatos, leggenda del violinismo gitano, il violinista Giuseppe Gibboni (vincitore del Concorso Paganini 2021) e la violoncellista Miriam Prandi, due ex-allievi di punta dell'Accademia Stauffer oggi musicisti di fama internazionale, i solisti dall'Ensemble intercontemporain (il più importante gruppo di musica contemporanea al mondo) e gli artisti del Morgenland Festival Osnabrück, tra le manifestazioni più importanti sulla scena internazionale per la promozione della musica colta orientale.

La collaborazione con il Morgenland Festival

La collaborazione con il Morgenland Festival conferma l’impegno dell’Accademia Stauffer nel richiamare a Cremona le migliori energie della comunità musicale mondiale a supporto delle giovani generazioni, per promuovere una visione artistica sempre più aperta e multiculturale. Durante lo Stauffer Festival, infatti, gli artisti del Morgenland (provenienti da paesi quali Siria, Iran, Israele, Libano etc) saranno impegnati in qualità di docenti nella realizzazione del Morgenland Campus, uno speciale programma di formazione aperto a giovani strumentisti ad arco provenienti da tutto il mondo pensato per esplorare i linguaggi musicali tra Oriente e Occidente, che per la prima volta la Stauffer ospiterà negli spazi del Center. Saranno proprio i docenti e gli allievi del Campus i protagonisti di 3 concerti in cartellone.

Il programma musicale della prima edizione dello Stauffer Festival si preannuncia quindi come un viaggio sorprendente tra i diversi linguaggi musicali del mondo: dal grande repertorio classico ai linguaggi più inediti della contemporaneità, dalla musica del folklore occidentale fino a quella affascinante del vicino oriente.

La collaborazione con il FAI

Si rinnova la collaborazione tra la Fondazione Stauffer e la delegazione FAI di Cremona. Come partner culturale del Festival, il FAI organizzerà per il pubblico del Festival delle visite guidate di Palazzo Stauffer (uno dei siti più visitati in Italia durante le Giornate di Primavera 2022 del FAI) a partire dalle ore 20:00 prima dell’inizio dei concerti.

La collaborazione con Leica

Altro partner culturale sarà la Leica Akademie Italia, l’accademia di formazione della grande casa fotografica tedesca. Durante le giornate del Festival, Leica organizzerà un workshop esclusivo di fotografia guidato dal celebre fotografo e critico musicale italiano Guido Harari, che porterà alla realizzazione di un prezioso racconto per immagini dell’intera manifestazione artistica.





I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 15 luglio, ore 21:00

Strings Around the World

Aleksey Igudesman & Roby Lakatos in concerto con

Gábor Ladányi (chitarra), Vilmos Csikos (contrabbasso)

e gli allievi dell'Accademia Stauffer

Il quinto appuntamento della rassegna vede sul palco Aleksey Igudesman, star internazionale del violino, famoso per la sua tecnica sorprendente e per l'energia che porta sul palco, mescolando musica colta e popolare, rompendo ogni barriera tra i generi musicali. In concerto assieme a lui, il violinista tzigano Roby Lakatos, artista eclettico capace di spaziare dal repertorio classico al jazz, e gli allievi del loro entusiasmante corso “Strings Around the World”.

Sabato 16 luglio, ore 21:00

Musica oltre i confini

Concerto finale

Il Festival si conclude con un grande concerto che riunisce tutti gli artisti del Morgenland Campus e i loro allievi, presentando al pubblico un programma musicale particolarmente entusiasmante, concepito durante una settimana intensa di workshop e masterclass. Una vera e propria festa della musica per celebrare assieme la conclusione di una stagione accademica piena di novità e sviluppi per l'Accademia Stauffer.

COME PRENOTARSI

L'ingresso allo Stauffer Summer Music Festival è gratuito previa prenotazione

Per prenotare la visita guidata di Palazzo Stauffer con il FAI prima dell’inizio dei concerti

Si pregano i gentili spettatori di comunicare eventuali disdette di posti prenotati,

così da garantire la prenotazione ad altri spettatori