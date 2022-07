Sabato sera imperdibile esibizione al Kornalet's Rock!

Torna KORNALET'S ROCK! E tornano anche i bellissimi concerti dal vivo che questa rassegna sa sempre offrire.

Da venerdì 8 a lunedì 11 luglio, in piazza della Chiesa a Cornaleto, sarà possibile assistere ai concerti delle migliori band locali gustando ottima birra e gustosi piatti!

Sabato 9 luglio grande serata, con una imperdibile esibizione.

I Mercanti Di Storie, trio acustico dialettale cremonese, canterà come sempre quasi per gioco, in modo acuto, intelligente e divertente, storie di vita di paese passate e attuali.

Questa volta però lo farà accompagnato da una grande voce: quella di Diego Favagrossa, in uno spettacolo dal titolo oltremodo evocativo: Good Vibes.

Da non perdere!