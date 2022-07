Bestiario d’Amore con Vinicio Capossela

Un appuntamento spiazzante è quello di sabato 15 ottobre, che vede protagonista un genio della canzone d'autore: Vinicio Capossela entra in punta di piedi nel tempio della musica violinistica per proporre il suo Bestiario d’Amore in una versione più intima rispetto a quella discografica, con Raffaele Tiseo al violino e Giovannangelo De Gennaro alla vihuela.

Il Bestiario d’Amore è una delle opere più straordinarie, più ironiche, più immaginifiche che si possano trovare su questa forza misteriosa che trasforma le creature umane quando sono sotto l’effetto dell’amore. Con l’originalità e l’ironia che lo contraddistinguono, Vinicio Capossela l’ha tradotto in musica e rispetto alla versione discografica, realizzata con l’orchestra sinfonica, all’Auditorium Arvedi lo propone in versione più intima con concertazione di violino e vihuela.

PROGRAMMA ARTISTICO: Bestiario d’Amore

Vinicio Capossela voce e pianoforte

Raffaele Tiseo violino

Giovannangelo De Gennaro vihuela e aulofoni

