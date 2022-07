Michael Jackson Tribute Show a 'Le notti dei Corvi 2022'

La Pro Loco i CORVI di Solarolo Monasterolo organizza il 29/30/31 luglio e 01 /02 agosto

le NOTTI dei CORVI!!!!!!

La tradizionale festa estiva presso "Il Nido dei Corvi" è un invito alla convivialità e alla condivisione e quest'anno propone un programma di concerti davvero eccezionale!

Venerdì 29 luglio si parte con un grandissimo show:

JACKSON ONE (Michael Jackson tribute Band) porterà sul palco il tribute show al Re del Pop più richiesto in Italia e non solo!

Roy Paladini è il frontman dal folgorante talento, in grado di ricreare le emozioni e la magia dell'unico grandissimo Michael Jackson, tra musiche e coreografie curate con attenzione maniacale.

Uno show senza respiro coadiuvato dalla presenza di ballerini professionisti e di una band d'eccezione che vede tra gli altri Ricky Roma lo storico batterista di Umberto Tozzi, per rivivere il più grande artista di tutti i tempi!!!

Per tutte le serate funzionerà servizio bar e cucina con ottimi prodotti tipici, torta fritta e buon vino, con la possibilità di mangiare anche al coperto.

Info e prenotazioni:

Davide 339.8020336

Daniele 333.8965300

agatidavide@gmail.com