Il re degli ignoranti a 'Le notti dei Corvi 2022'

La Pro Loco i CORVI di Solarolo Monasterolo organizza il 29/30/31 luglio e 01 /02 agosto

le NOTTI dei CORVI!!!!!!

La tradizionale festa estiva presso "Il Nido dei Corvi" è un invito alla convivialità e alla condivisione e quest'anno propone un programma di concerti davvero eccezionale!

Lunedì 1 agosto si continua con un altro pazzesco show:

Il re degli ignoranti

con Maurizio Schweizer

Celentano Tribute Show

La naturale somiglianza fisica e vocale di Maurizio Schweizer è la scintilla che accende lo spettacolo “Il Re degli Ignoranti”, divertimento ed emozioni si rincorrono tra le belle canzoni del Molleggiato, amatissime da un pubblico di tutte le età.

Cantante professionista già da molti anni, Maurizio si trova perfettamente a suo agio nella vocalità di Adriano, senza forzature e con lo stesso accento naturale.

La voce certamente stupisce, ma i movimenti lasciano senza parole: il passo, la gestualità, i molleggi, il modo inconfondibile di ballare… e sempre con facilità e scioltezza.

Con all’attivo centinaia di repliche, lo spettacolo non manca di far registrare affluenze record in ogni nazione in cui viene presentato.

Per tutte le serate funzionerà servizio bar e cucina con ottimi prodotti tipici, torta fritta e buon vino, con la possibilità di mangiare anche al coperto.

Info e prenotazioni:

Davide 339.8020336

Daniele 333.8965300

agatidavide@gmail.com