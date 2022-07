Grande Tombolata finale a 'Le notti dei Corvi 2022'

Ultima serata de le NOTTI dei CORVI, la festa della Pro Loco i CORVI di Solarolo Monasterolo.

La tradizionale festa estiva presso "Il Nido dei Corvi" è un invito alla convivialità e alla condivisione e come evento finale ha in serbo il gioco Re dello stare insieme in allegria:

una Grande Tombolata!

Come nelle precedenti serate funzionerà servizio bar e cucina con ottimi prodotti tipici, torta fritta e buon vino, con la possibilità di mangiare anche al coperto.

Info e prenotazioni:

Davide 339.8020336

Daniele 333.8965300

agatidavide@gmail.com