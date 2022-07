Per il gran finale di domenica 23 ottobre, STRADIVARIfestival ha in serbo il debutto all’Auditorium Giovanni Arvedi di Joshua Bell, star dell'archetto tra le più amate e acclamate al mondo. In duo con il pianista Peter Dugan, il violinista statunitense ha impaginato un programma che viaggia tra Ottocento e Novecento storico, con perle come la Sonata n. 2 in la maggiore di Beethoven, la Sonata in re minore “Grosse Sonate” di Robert Schumann e la Sonata n. 3 in sol minore di Claude Debussy

PROGRAMMA ARTISTICO

Sonata tra Classico e Romantico

Joshua Bell violino

Peter Dugan pianoforte

Ludwig van Beethoven Sonata per violino e pianoforte n. 2 in la maggiore op. 12 n. 2

Robert Schumann Sonata n. 2 per violino e pianoforte in re minore “Grosse Sonate” op. 121

Claude Debussy Sonata n. 3 in sol minore per violino e pianoforte L 148

Joshua Bell suona il violino Antonio Stradivari “Huberman” 1713

