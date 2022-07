WolfWalkers - Cinema all'aperto a Casalmaggiore

da mercoledì 13 luglio fino alla notte delle stelle cadenti

A partire dalle 21.30

Museo Diotti

via Formis, 17 - Casalmaggiore

Tu mi fai girar

come fossi una trottola

Rassegna cinematografica estiva di cinque film

a cura di Emanuele Piseri

Torna la consueta rassegna estiva di cinema, curata da Emanuele Piseri e dal titolo Tu mi fai girar come fossi una trottola. Cinque film assolutamente interessanti, si parte da Hollywood e si arriva al Dombass, in un documento storico eccezionale musicato dal vivo.

Si passa in mezzo da un regista iraniano che ha già vinto due premi oscar, un film d’animazione per tutta la famiglia e un film italiano molto particolare.

Chi entra per vedere il film potrà accedere anche al museo con la possibilità di visitare il Museo Diotti, la mostra fotografica di Luigi Briselli e la mostra "l’Officina dei sogni", il bosco nelle illustrazioni di Gustav Doré.

Mercoledì 27 luglio, ore 21.30

Wolfwalkers

di Tomm Moore e Ross Stewart

WolfWalkers - Il popolo dei lupi, film diretto da Tomm Moore e Ross Stewart, è ambientato intorno al 1650 a Kilkenny e racconta l'avventura vissuta dalla giovane cacciatrice inglese in erba Robyn, che si reca insieme a suo padre in Irlanda per abbattere un branco di lupi nella foresta. Gli animali vengono percepiti dalla comunità come una natura maligna da domare o estirpare. Nonostante finora vi sia stato un tacito trattato tra umani e lupi, ora sembra che questo patto sia stato rotto per diminuire la presenza degli animali sul territorio in favore dell'aumento degli uomini.

Quando giunge nella foresta, Robyn fa la conoscenza di Mebh, una ragazza selvaggia del posto che di recente ha perso sua madre e che è molto legata al branco di lupi della zona. Grazie a lei, la giovane inglese scoprirà di più su questi bellissimi e maestosi animali e che non sono affatto una minaccia. Le due ragazze dovranno, però, fermare Bill, il padre di Robyn, noto cacciatore di lupi, deciso a liberare una volta per tutte i boschi di Kilkenny. Ora che si è avvicinata allo spirito libero della natura, Robyn riuscirà a far comprender al genitore che le sue intenzioni sono del tutto sbagliate?

La visione del film, comprensivo di ingresso al museo, ha un costo di 3 euro (ridotto 2,50 euro). L'abbonamento alle cinque serate (comprensivo di tessera annuale al museo) costa invece 12 euro (ridotto 10 euro). La tariffa ridotta viene applicata ai minori di 25 anni e ai maggiori di 65. La proiezione si terrà anche in caso di maltempo in uno spazio interno al museo.

______________________________________

GLI ALTRI FILM IN PROGRAMMA:

Licorice Pizza - Cinema all'aperto a Casalmaggiore Primo di cinque film della rassegna cinematografica estiva "Tu mi fai girar come fossi una trottola" del Diotti

Mercoledì 3 Agosto, ore 21.30

5 è il numero perfetto

di IGORT > Igor Tuveri

5 è il numero perfetto, il film diretto da Igort e tratto dalla sua omonima graphic novel di successo, è ambientato in una Napoli degli anni 70, piovosa e notturna.

Il film segue le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da un irriconoscibile Toni Servillo.

Peppino è un guappo, un sicario di seconda classe della cammorra in pensione, costretto a tornare in pista dopo l'omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Ad affiacarlo, troviamo il sanguinario Totò 'O Macellaio (Carlo Buccirosso), amico e complice di un'intera vita e Rita (Valeria Golino), l'amante di sempre.

Il film è un piccolo affresco napoletano nell'Italia anni Settanta ma anche la storia di un'amicizia tradita e di una seconda opportunità e di una rinascita.

Mercoledì 10 agosto, la notte di San Lorenzo, ore 21.30

Sinfonia del Donbass / Entusiasmo

Film muto della trottola rotante Dziga Vertov

musicato dal vivo da Bertuccia

Unione Sovietica. Una ragazza indossa le cuffie per ascoltare una stazione radio che trasmette una certa “Sinfonia del Donbass”. Diverse persone si dedicano a gesti di devozione all’interno di alcune chiese.

________________

Per informazioni:

Museo Diotti

0375 200416

museo.diotti@comune.casalmaggiore.cr.it

www.museodiotti.it