Clio and Maurice + Rossana De Pace sul palco dell'Arci Festa

ARCI FESTA 2022 • IMMAGINA

29 LUGLIO • 8 AGOSTO

Parco Didattico Scout

Via Lungo Po Europa, 12 • Cremona

ingresso libero

Giunta alla 27^ edizione, Arci Festa torna e si chiama IMMAGINA. Come nella canzone di John Lennon, per immaginare insieme un mondo di Pace, diritti, condivisione e solidarietà, un mondo grande, tranquillo, dove ogni persona si possa esprimere in libertà e crescere.

Martedì 2 agosto a partire dalle 22.00 sul palco:

• Clio and Maurice: un duo impossibile: voce, archi ed elettronica si scontrano e si fondono, alla ricerca di una dimensione comune. La loro musica trae ispirazione dal pop sperimentale di artiste come Bjork o FKA twigs.

• Rossana De Pace: cantautrice pugliese. La sua musica mette le radici nel Mediterraneo nell'intenzione della voce, nel pop d'autore per la forma canzone e nel cantautorato moderno per i testi.

TUTTI I GIORNI apertura dalle 19:00 alle 01:00

MUSICA concerti, dj set

INCONTRI dialoghi, tavole rotonde, presentazioni

LIBRERIA mostra e vendita di selezioni librarie

BANCHETTI associazionismo, volontariato, prodotti handmade

CUCINA nostrana, vegetariana, biologica

PIZZERIA la nostra pizza artigianale

BAR vini, birre, cocktail, gelati

SOSTENIBILITÀ stoviglie in Mater-Bi