Vieri Cervelli Montel + Alice Sacchi sul palco dell'Arci Festa

ARCI FESTA 2022 • IMMAGINA

29 LUGLIO • 8 AGOSTO

Parco Didattico Scout

Via Lungo Po Europa, 12 • Cremona

ingresso libero

Giunta alla 27^ edizione, Arci Festa torna e si chiama IMMAGINA. Come nella canzone di John Lennon, per immaginare insieme un mondo di Pace, diritti, condivisione e solidarietà, un mondo grande, tranquillo, dove ogni persona si possa esprimere in libertà e crescere.

Giovedì 4 agosto a partire dalle 22.00 sul palco:

• Vieri Cervelli Montel: nasce nel 1995 a Firenze ma affonda le sue radici in Sardegna e Normandia. Negli anni di studio alla Siena Jazz University scopre l'improvvisazione radicale e inizia a coltivare una poetica che rifiuta i codici estetici dei generi musicali e ne opera la destrutturazione in canzoni ibride e contaminate.

• Alice Sacchi: cantautrice modenese, attualmente di stanza a Bologna, laureata in musicoterapia e in canto jazz, due percorsi che hanno dato alla sua voce estensione e delicatezza, per colpire e curare, strappare e ricucire. Il suo percorso artistico è teso a trovare un equilibrio nelle contrapposizioni: fra leggerezza e profondità, fisicità e sentimento.

TUTTI I GIORNI apertura dalle 19:00 alle 01:00

MUSICA concerti, dj set

INCONTRI dialoghi, tavole rotonde, presentazioni

LIBRERIA mostra e vendita di selezioni librarie

BANCHETTI associazionismo, volontariato, prodotti handmade

CUCINA nostrana, vegetariana, biologica

PIZZERIA la nostra pizza artigianale

BAR vini, birre, cocktail, gelati

SOSTENIBILITÀ stoviglie in Mater-Bi