"Bacio": 27^ edizione del contest Poesia a Strappo

Sabato 10 e domenica 11 settembre a Crema CR, nel Porticato Comunale di Piazza del Duomo, dalle 10 alle 19, il Circolo Poetico Correnti, con il patrocinio del Comune di Crema ed il sostegno dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio, organizza la 27esima edizione di Poesia A Strappo intitolata:

BACIO

I poeti che intendono partecipare possono inviare un massimo di 3 testi in formato A4 fotocopiato ciascuno in 20 copie al seguente indirizzo civico:

ALBERTO MORI VIA LUIGI CADORNA 11 26013 CREMA - CR

entro martedì 6 settembre

La partecipazione è libera. Il tema delle poesie e dei testi è libero. Si accettano anche poesie ispirate al tema del titolo:

Il bacio è un gesto semplice. ”Ti manderò un bacio con il vento/e so che lo sentirai” (Pablo Neruda).

Il bacio è noncurante e libero. "I ragazzi che si amano si baciano in piedi contro le porte della notte e i passanti che passano li segnano a dito" (J. Prevert).

Il bacio è fonte di sofferenza:”Il tuo bacio febbricitante/il candore delle tue labbra somiglia alla mia porta che non riesco ad aprire” (Alda Merini).

Nella stampa dei testi da inviare lasciare 3 cm liberi sul bordo in alto del formato A4 per l’assemblaggio tipografico delle poesie ricevute.

Si consiglia la firma delle poesie e l’eventuale inserimento dei dati personali per offrire l’identità autorale al lettore.

Vengono parimenti accettati ed esposti anche componimenti anonimi: in tal caso gli organizzatori esercitano la propria discrezionalità verso scritture ritenute offensive e di volgarità gratutita.

Non si accetta l’invio web delle poesie in files testo.

Durante le giornate espositive sono previste presentazioni, reading e performance di poeti ed artisti invitati.

Sabato 10 Settembre un Open Mic ad iscrizione dei partecipanti.

Info: Alberto Mori, Cell. 3394439848 - Studio 0373 86560

e-mail: mementomor4@gmail.com