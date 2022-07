Una notte tutta italiana con Italiana Band

L'amatissima Festa della Birra di Cignone ritorna!

Da giovedì 14 a lunedì 18 luglio, la 26^ edizione della festa estiva porterà con sè serate spensierate in compagnia con intrattenimento per tutti i gusti!

Un sabato sera tutto da ballare e da cantare a squarciagola, quello del 16 luglio!

Sul palco salirà l'Italiana Band e porterà il meglio della musica italiana da cantare e ballare insieme!!!!

Non solo la migliore birra per deliziare il vostro palato, ma come sempre anche le specialità della griglia vi aspettano!!