Sabato 16 luglio, alle ore 18

presso il Museo della Stampa di Soncino

inaugurazione della mostra

"L'EX LIBRIS NELLA DIVINA COMMEDIA"

con la partecipazione dell'AIE Associazione Italiana Ex Libris

L'evento inaugurale sarà trasmesso anche in diretta facebook su https://www.facebook.com/museostampasoncino

La mostra, realizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Ex Libris, è parte delle Celebrazioni ufficiali in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

L'esposizione sarà visitabile da sabato 16 luglio a domenica 7 agosto nei seguenti giorni ed orari:

• dal martedì al venerdì: 10.00 alle 12.30;

pomeriggio su appuntamento da richiedere al numero 0374.83171 o alla e-mail: info@museostampasoncino.it;

• sabato, domenica e festivi: 10.00-12.30 e 14.30-18.00