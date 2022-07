Spettacolo di burattini: Paolino e gli spiriti del fiume

Giovedì 11 agosto alle ore 21.15 appuntamento estivo con i burattini al Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino Vecchio"

La Compagnia Valter Broggini e la compagnia Ortoteatro porterà in scena lo spettacolo

“Paolino e gli Spiriti del fiume”



Spettacolo di burattini “a guanto”, marionette da tavolo ed attore

Co-produzione con Emmeci Associazione Culturale

In collaborazione e distribuzione con Ortoteatro

Da un’idea di Massimo Cauzzi

La storia si dipana in un paese della Bassa, sulle rive del Po.

Ci sono gli argini e le boschine, le zanzare e le cicale, ci sono i personaggi, veri o immaginari, che popolano questi luoghi, c’è il paese, di cui s’intravede l’alto e sottile campanile, la piazza e l’osteria, luoghi d’incontro e di scontro, luoghi di invidie o di festa.

E c’è Paolino, esperto pescatore, che trascorre la vita pacificamente, anno dopo anno, pescando nelle acque del grande fiume quel che gli basta per vivere e che dedica amorevoli cure alla sua vecchia barca, la “Sbrisolona”.

E ci sono Eridania e Fluvio, gli Spiriti del fiume, protettori delle sue acque e della natura.

Poi c’è chi questo fiume e questa natura non li rispetta, come il perfido Mario.

Ma guai a far arrabbiare gli Spiriti del fiume…

La storia è raccontata spostando continuamente i piani del racconto dentro o fuori, sopra o sotto la “baracca”, usando tecniche diverse di animazione e la figura del narratore, che “cuce” la trama e “tende” l’ordito.

Lo spettacolo è rappresentato in Italia e in Svizzera ed è stato segnalato nel 2007 dalla giuria del Festival Internazionale “Marionette e burattini nelle Valli del Natisone”, per (…) utilizzando il teatro di figura affrontare tematiche complesse quali il rispetto per la natura (…).

Spettacolo adatto per ogni genere di pubblico a partire dai cinque anni.

A seguire per i cacciatori di fortuna

“Tombolaia”

Ingresso gratuito.