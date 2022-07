Chiacchiere e Tortelli: piatti tipici cremaschi, musica e allegria

Dal 12 al 16 agosto torna in piazza Aldo Moro la tradizionale manifestazione che ogni anno rinnova la magia dell’incontro tra tradizione gastronomica locale e promozione turistica e culturale della città di Crema.

Dopo due edizioni di Tortelli&Tortelli, con una manifestazione diffusa che non ha mai fatto mancare il gusto del piatto tipico cremasco, il 2022 è l’anno del ritorno in presenza con una gestione rinnovata affidata al Comitato Carnevale Cremasco.

La manifestazione è promossa dal Comune di Crema e gode del patrocinio di Regione Lombardia.

Sarà possibile gustare piatti tipici – tra cui protagonista il Tortello Cremasco – insieme a nuove proposte gastronomiche, per valorizzare la produzione territoriale, e dare particolare attenzione ai bambini e alle intolleranze.

È confermato anche l’impegno, fortemente voluto dall’Amministrazione, a utilizzare esclusivamente materiale ecologico e interamente riciclabile per la somministrazione di alimenti e bevande.

In concomitanza con le serate saranno presenti stand per la promozione di prodotti locali e attività di promozione turistica, in collaborazione con Pro Loco Crema.

Ogni serata sarà valorizzata da concerti live. A breve il programma dettagliato.