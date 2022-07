Festa SOMS: 2 giorni di cultura, musica, condivisione

Nel week end del 23 e 24 luglio torna la

FESTA SOMS

organizzata da SOMS 1908 in collaborazione con Amici di Emmaus Piadena e con il patrocinio del Comune di Torre de' Picenardi.

Il programma è ampio:

SABATO 23 LUGLIO

ore 18.00 - Presentazione del libro "PER MOTIVI DI GIUSTIZIA" di e con Marco Omizzolo

Dopo il grande successo di Sotto padrone e la ristampa de La Quinta Mafia, a soli pochi mesi di distanza, è arrivata nelle librerie da qualche settimana, edita da People, l’ultima fatica di Marco Omizzolo, programmatica fin dal suo titolo: Per motivi di Giustizia.

Quindici storie nella Storia della vita di lavoratori e lavoratrici, la cui trama è fabula e intreccio di sfruttamento, schiavitù, caporalato e padronato in un angolo della nostra Italia, ovvero le campagne dell’Agro pontino. Si tratta di fenomeni per altro presenti quasi ovunque nel nostro Paese, non escluse le campagne della nostra Pianura.

Sociologo e ricercatore Eurispes, docente di Sociopolitologia delle migrazioni presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma, presidente del Centro Studi Tempi Moderni, da oltre venti anni Marco Omizzolo, nominato Cavaliere della Repubblica nel 2019 dal Presidente Sergio Mattarella per meriti di ricerca e impegno contro il caporalato e lo sfruttamento, è a fianco della comunità indiana sikh pontina in un percorso continuo di ricerca-azione.

ore 20.00 - GRIGLIATA SOCIALE a cura dei volontari SOMS

ore 22.00 - Concerto: IUMAN

Rapper e autore del ’98 nato e cresciuto a Cremona, Iuman scrive testi da quando ha13 anni; a 15 ha dato vita al suo primo singolo, “Storia di un blindato”, ripubblicato ufficialmente nel 2021. Durante il suo percorso si è esibito dal vivo in spazi molto diversi tra loro, dal centro sociale al bar di quartiere, fino ad accedere al palco di alcuni festival di zona. Tra il 2018 e il 2019 ha pubblicato un Ep e un singolo, “Respira”, ed è stato quello il momento in cui ha iniziato a collaborare con Bounce Records, la realtà perugina di cui ora fa parte.

Durante la prima ondata pandemica ha portato avanti la scrittura di brani come “Lockdown”, “Io Non Sono” e “Ok?”. Poi arriva “Nemmeno Qui”, un nuovo e importante tassello. Scritto a quattro mani con l’autore e amico Edwyn Roberts, già noto per aver scritto canzoni per alcuni tra i migliori musicisti italiani, il brano vuole trasmettere un po’ di leggerezza, mescolandosi alle vibrazioni funk che pervadono la spettacolare strumentale di Daniele Sartori, suo compagno di palco alla chitarra.

ore 23.00 - Dj MARCO MARTANI

DOMENICA 24 LUGLIO

ore 18.00 - Presentazione del libro PIADENA NERA: un quaderno che racconta con parole semplici, la scena drammatica dell'avvento del fascismo nel nostro paese, raccontato da chi ne è stato testimone.

ore 19.30 - CENA SOCIALE a cura dei volontari SOMS

ore 21.00 - Tombola Special Edition



SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE SEMPRE ATTIVO

Per le due cene, prenotazioni al 3387307304 oppure con messaggio su facebook

soms1908@libero.it