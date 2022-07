Birragone Rivarolese: cucina, birra e tanta musica!

Torna il Birragone Rivarolese giunto alla 17^ edizione.

Dal 22 al 25 luglio la festa della birra di Rivarolo Mantovano allieterà le calde serate con ottima musica, birra e cucina.

• La prima band ad esibirsi sul palco gonzaghesco venerdì 22 luglio sarà @alterego_showband!!!

Gli Alterego propongono un repertorio divertente, dinamico ed eterogeneo (Più di 2 ore e mezza di Dance attuale e successi '70/'80/'90).

La band sarà a diretto contatto con il pubblico coinvolgendolo totalmente e portando la musica, il ballo e l'intrattenimento ad un grandissimo livello.

• Sabato 23 luglio sarà il turno di @jovanotte_!

Tutte le più belle canzoni di Jovanotti, dai suoi esordi fino ad oggi, in uno show frizzante, colorato, pieno di ritmo ed energia!

Tributo dedicato al mitico Lorenzo Cherubini e alle sue intramontabili canzoni. Una notte piena di ricordi ed emozioni.

• Domenica 24 luglio saranno i Black Ice - AC/DC Tribute Band

La band presenta uno spettacolo trainante che ripercorre le storiche tappe discografiche degli AC/DC, con particolare attenzione ai live che più li hanno contraddistinti (Donington 1991, Plaza de Toros 1996, River Plate 2009).

• Gran finale lunedì 25 luglio con @ilredegliignoranti!

Con all’attivo centinaia di repliche, lo spettacolo non manca di far registrare affluenze record in ogni piazza.

Diversamente da molte tribute band, lo show conquista anche chi non è un fan di Adriano Celentano.

La sceneggiatura è serrata, scorrevole e divertente; anche lo scettico, anche chi pensava di rimanere pochi minuti, viene coinvolto da questo grande show!!

NON MANCARE!!!