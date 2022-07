Letture sotto le magnolie con Massimo Cauzzi

Sabato 30 luglio alle 9:30

Piccola Biblioteca propone

Il Muro

Rassegna "Letture sotto le magnolie"

Letture animate per bambini dai 5 anni

A cura di Massimo Cauzzi

Un libro che insegna ai bambini l'importanza e il valore dell'integrazione raccontando la storia di un Re che, sceso dal trono, si accorge che il suo regno, un tempo popolato dalle facce Blu, è ormai abitato da volti di ogni colore. Decide allora di tornare al passato e di separare il suo popolo dagli "stranieri", allontanandoli e ordinando la costruzione di un muro. Ben presto, però, si rende conto che ogni suo desiderio può essere realizzato solo con l'aiuto delle facce colorate che aveva allontanato.

La lettura animata sarà seguita da un laboratorio creativo.

Per prenotazioni e informazioni: 0372 407768 - 334/3510540

e-mail all'indirizzopiccolabiblioteca@comune.cremona.it

L'evento si terrà alla Piccola Biblioteca di Cremona, una biblioteca dedicata ai bambini e alle loro famiglie, nel cuore della città.

La finalità della biblioteca è la promozione della lettura e dell'editoria per bambini e ragazzi dai primi mesi di vita sino ai 13 anni.

Una particolare attenzione è data ai servizi e alle proposte per la fascia 0-5 anni: la biblioteca dispone di spazio per i più piccoli, fasciatoio e baby pit stop per allattamento.

Un luogo davvero accogliente, ricco di storie e di emozioni.