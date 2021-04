CremonaJazz - Giovanni Gnocchi, Flatiron Trio, Bazzini Consort

CREMONA - Sabato 12 giugno (ore 20) all'Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Volino, per la rassegna CremonaJazz, il violoncellista cremonese di formazione classica, Giovanni Gnocchi, docente al Mozarteum di Salisburgo, si mette in gioco cimentandosi in un “meeting” di generi che è frutto di una produzione originale di CremonaJazz. Il concerto è un vero laboratorio di stili e di idee che vede Gnocchi, insieme al Bazzini Consort, alle prese con il cangiante Concerto di Gulda, prima di “sfidare” Roberto Cipelli e il suo Flatiron Trio in una scaletta tra brani scritti e brani improvvisati, in cui le sorprese sono dietro l'angolo.

LA FORMAZIONE

Giovanni Gnocchi (violoncello)

Flatiron Trio

Roberto Cipelli (pianoforte)

Loris “Leo” Lari (contrabbasso)

Davide Bussoleni (batteria)

Bazzini Consort

Aram Khacheh (direttore)

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla rassegna sono disponibili sul sito www.cremonajazz.it.