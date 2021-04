CremonaJazz - "Mina in jazz"

CREMONA - Sabato 5 giugno 2021 (ore 20) all'Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Volino, per la rassegna CremonaJazz, va in scena il tributo in jazz a Mina della cantante Nicky Nicolai spalleggiata dal quartetto guidato dal sassofonista Stefano Di Battista e completato da Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso) e Luigi Del Prete (batteria).

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla rassegna sono disponibili sul sito www.cremonajazz.it.