Beatrice Del Bo: “Come quel fiume” (Inf. XVI)"

CREMONA - Cremona sorge nei pressi della principale via commerciale della Penisola: il Po. Ne beneficiano quindi l’artigianato e la mercatura che per tutta l’età medievale rendono la città una tappa fondamentale per gli scambi a medio e lungo raggio. Il vescovo, prima, il Comune e i signori poi lottano per aggiudicarsi il controllo del fiume su cui scorrono le ricchezze dell’epoca: merci provenienti da molto lontano e molto vicino, imposte, uomini e donne. Dal fiume prende le mosse un viaggio sull’acqua che porterà in Oriente e a Milano, ma anche a Genova, Firenze e Venezia, tra profumi e miasmi.

Con Beatrice Del Bo - Università degli Studi di Milano

