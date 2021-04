Elisa Chittò - “El piange qui l’argento de’ Franceschi”

CREMONA - La sua spregiudicatezza politica gli ha procurato, forse ingiustamente, l’infamante accusa di tradimento, riportata da Dante nel XXXII canto dell’Inferno, per essersi fatto corrompere dagli Angioini senza prestare aiuto a re Manfredi. Non un traditore, ma certo un uomo d’armi capace e un politico avveduto, di parte ghibellina, mosso da una sfrenata sete di potere e di espansione, Buoso da Dovara ha dominato la scena nella Cremona della metà del secolo XIII. Il suo pragmatismo politico lo ha tuttavia portato a naufragare nel mutevole gioco delle alleanze dell’Italia settentrionale, perdendo così la signoria di Cremona e trascorrendo gli ultimi decenni di vita in esilio, dopo l’eroica resistenza all’ assedio della sua fortificazione di Villarocca.

Con Elisa Chittò - Storico

L'incontro è online, sulla piattaforma Zoom. Saranno inoltre registrati e caricati sul canale YouTube della Società Storica Cremonese. Per partecipare inviare una mail alla Società Storica Cremonese: societastorica@gmail.com