Jazz Day, concerto al teatro Comunale

CASALMAGGIORE (27 aprile 2021) - Per celebrare l’International Jazz Day, venerdì 30 aprile alle 20.30 il teatro Comunale accoglie un concerto con sette musicisti che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Casalmaggiore Jazz Day. Saranno comunque presenti spettatori dal vivo: 50 persone al massimo, che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 7 giorni, desute ad una distanza di due metri l’una dall’altra e al massimo una per palchetto, che indossino la mascherina Ffp2 e non abbiano alcun sintomo all’ingresso. Non saranno previste eccezioni. La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata al link https://forms.gle/HSCt7mYKZxs2ezjy8.