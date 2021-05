Recital lirico con il tenore Tommaso Alfaroli e il pianista Mauro Bolzoni

OFFANENGO - Torna la musica, torna il canto lirico ad Offanengo, dopo la lunga chiusura causata dal Covid-19. Vi ritorna venerdì 28 con un recital presso la Santella della Madonna del Parto, grazie alla Pro Loco, l’associazione presieduta da Rodolfo Cappelli che si è distinta per la feconda attività produttrice nel campo della cultura, in particolare nel settore della musica. Un ‘assaggio’ significativo e gradevole, accolto favorevolmente dal pubblico, si è avuto in occasione della festa della Mamma con un intrattenimento musical-poetico presso il nuovo cortile attrezzato allestito all’esterno della chiesa Collegiata.

Il recital lirico all’aperto in programma venerdì si inserisce nella tradizione avviata dall’ente sotto la presidenza Cappelli di abbinare ad una celebrazione religiosa in onore della Madonna a conclusione del mese di maggio un intrattenimento musicale con artisti in via di affermazione o già ampiamente conosciuti e stimati. Un pianista ed un tenore sono gli artisti invitati da Cappelli per il recital che seguirà la celebrazione della messa il cui inizio è fissato alle ore 20,30. I parroci di Offanengo e San Bernardino, don Gian Battista Strada e Lorenzo Roncali, celebreranno ‘a quattro mani’ il rito eucaristico in onore della Vergine. Il tenore Tommaso Alfaroli ed il pianista Mauro Bolzoni sono gli attesi protagonisti del recital lirico che proporrà musiche di Haendel, Bellini, Verdi,Schubert, Tosti, Britten e Gomez.

Bolzoni, cremasco doc, classe 1978, è di frequente protagonista dei concerti organizzati dalla Pro Loco Offanenghese portandovi la sua ‘classe’ e la sua esperienza maturata in tanti anni di studio, di perfezionamento, di attività concertistica e di insegnamento. Il tenore Tommaso Alfaroli, classe 1997, è nato a Kavarna in Bulgaria. Ha cominciato a studiare canto lirico da ragazzo a Prato. Si è laureato in canto lirico all’Issm Mascagni di Livorno. Ha esordito nel 2018 in un’opera di Monteverdi. Continua a studiare canto mentre collabora con artisti e associazioni varie; insegna e compone musica.

"Con questo concerto in onore della Madonna del Parto – spiega il presidente Cappelli – la Pro Loco Offanengo intende esprimere una voglia di rinascita sotto tutti gli aspetti".