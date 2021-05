Tanta Robba in the Park: al festival c'è Ernia

CREMONA - Doppio colpo per Tanta Robba in the Park, che annunciando per la sera del 3 luglio alle 21 un altro rumorosissimo nome della scena rap - quello di Ernia, doppio disco di platino nel 2020 con l’album Gemelli - si avvia con ogni probabilità ad allungare il festival di un giorno facendo salire quindi a quattro le serate in calendario: dal 2 al 5 luglio, un giorno in più rispetto ai tre originariamente previsti.

Ernia si esibirà infatti sul palco di porta Mosa sabato 3 luglio, andando ad arricchire un cartellone che già prevede Frah Quintale domenica 4 luglio e Samuele Bersani lunedì 5 luglio.