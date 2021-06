Sotto le stelle «Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere»

CASALBUTTANO - A chiudere il trittico del cartellone estivo del Teatro Bellini di Casalbuttano il 18 luglio sarà l’attrice e cabarettista, Debora Villa protagonista de «Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere», titolo che si rifà al best seller di John Gray. L’idea è quella di una divertente collettiva terapia di gruppo sulle relazioni fra sessi. Tutto ciò nella consapevolezza che «gli uomini e le donne pensano diversamente, vivono diversamente e soprattutto, parlano lingue diverse, per cui comportamenti simili assumono per gli uni e per le altre significati opposti. Ma allora comunicare è impossibile? Assolutamente no, anzi: capirsi può diventare persino un gioco nel momento in cui si è coscienti delle diversità fra uomo e donna», scrive John Gray.