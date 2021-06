Videoconferenza su "La grande emigrazione italiana"

Martedì 29 giugno (ore 17) si terrà “La grande emigrazione italiana", tema del quinto incontro, in videoconferenza, promosso dalla Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, Centro Incontri Diplomatici, Istituto per la storia del Risorgimento italiano delle province di Cremona e Lodi in collaborazione con la Provincia di Cremona.

Dopo l'introduzione da parte del Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni e del Presidente del Centro Incontri Diplomatici, Emanuele Bettini, interverrà il relatore Carlotta Colombatto, Conservatrice del Museo Regionale dell'Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo – Frossasco, che presenterà questo tema di grande attualità, con riferimenti storici, sociali e culturali.

L’incontro registrato sarà disponibile sul sito: https://www.fencocremona.it/