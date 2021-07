Incontro "La comunicazione della Santa Sede tra servizio ecclesiale e servizio pubblico di informazione!"

Il dott. Giacomo Ghisani guiderà l'incontro sul tema "La comunicazione della Santa Sede tra servizio ecclesiale e servizio pubblico di informazione". Una riflessione sul nuovo ruolo che la comunicazione e l'informazione in generale è chiamata a svolgere, sopratutto dopo la stagione pandemica, è più che mai opportuna e attuale.

L'appuntamento si terrà, nel rispetto della normativa di sicurezza in vigore, nella Sala S. Spinelli del Centro Pastorale a Cremona in via S.Antonio del Fuoco.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che condividono i principi della Dottrina sociale della Chiesa e a che è interssato all'argomento.