"Songs" concerto di UMBERTO TOZZI

UMBERTO TOZZI torna live quest’estate con degli speciali concerti in acustico con cui attraverserà tutta l’Italia. L’appuntamento per Langhirano è sabato 11 settembre 2021 alle ore 21:30.

“Songs”, questo il nome dei live, sarà un modo per l’artista per tornare a incontrare dal vivo il proprio pubblico, dopo questi lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un piccolo passo per far ripartire la musica.

Lo spettacolo caratterizzerà la ventiquattresima edizione del prestigioso Festival del Prosciutto di Parma. Come consuetudine, si terrà sul palcoscenico allestito appositamente presso Piazzale Celso Melli a Langhirano (PR). Questo evento è promosso dal Comune di Langhirano, con il contributo organizzativo di CAOS Organizzazione Spettacoli.

«Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico. Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo».

Un’occasione unica per ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite prima in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica.

“Songs” sarà anche un importante tassello nella carriera di Umberto Tozzi: per la prima volta porterà in giro uno show acustico.

I biglietti per il concerto sono in vendita da venerdì 2 luglio alle ore 10:00 tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, n. 4 – Parma).

Per informazioni:

ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli 0521-706214 - info@arciparma.it