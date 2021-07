Castelvetro d'autore

Giovedì 15 luglio alle ore 20.30, il cantautore piacentino Gimmo presenta il suo ultimo progetto artistico "My rivers, my blues" in dialogo con Riccardo Grandi.

L'evento si terrà al Ponticello Beach, via Po a Castelvetro Piacentino.

Per info e prenotazioni: biblioteca@comune.castelvetro.pc.it