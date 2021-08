"Segreti che uccidono" di Riccardo Landini

Dopo la pausa vacanziera tornano gli appuntamenti del mercoledì sera con "Scrittori al Parco".

Mercoledì 25 agosto, avremo il piacere di ospitare una delle penne più promettenti del panorama giallistico italiano: Riccardo Landini con il suo ultimo libro "Segreti che uccidono" ed. Newton Compton.

Trama del libro: il restauratore Astore Rossi riceve dall'amico Sergio Candurra dei mobili antichi da rimettere in sesto. Nascosti all'interno di uno di essi, Astore trova degli anelli, delle monete antiche e una lista di nomi, accanto ai quali sono vergate delle croci nere. Quando qualcuno si introduce in casa sua alla ricerca degli oggetti misteriosi, il restauratore vorrebbe spiegazioni, ma Candurra fugge dal Paese, affidando alle sue cure, Isabella. Assieme alla bambina, Astore si trasferisce nello sperduto paesino appenninico di Garbano, dove si troverà invischiato in una fitta rete di segreti, che hanno tutti al centro la misteriosa lista di nomi che, scoprirà ben presto Astore, appartengono ad abitanti di Garbano ormai deceduti. Abitanti su cui, a quanto pare, gravava una maledizione.

L'autore: Riccardo Landini, nato in Emilia ma d’origine romagnola, ha alle spalle studi classici e nel cuore una grande passione per Piero Chiara e il cinema italiano degli anni Settanta. Nel 2009 ha esordito nella narrativa con il romanzo E verrà la morte seconda, a cui è seguita la trilogia Il primo inganno, Non si ingannano i morti e Ingannando si impara. Nel 2013 ha vinto il premio Giallo Stresa. La Newton Compton ha pubblicato Il giallo di via San Giorgio, dove per la prima volta è comparso il personaggio di Astore Rossi, Il giallo della villa abbandonata e Segreti che uccidono.

Scopri qui la locandina dell'evento

La serata sarà condotta da Lorenzo Sartori.

E' consigliata la prenotazione con una mail a librerialastoria@gmail.com o un messaggio WhatsApp al numero 0373258526.