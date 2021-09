Domenica 12 settembre alle ore 21 l’Orchestra Cremaggiore di Crema diretta dal M. Nicola Dolci si esibirà nel concerto “Tra camera, cinema e teatro”. L’evento si svolgerà presso il Castello di Pandino (Via Castello 15, Pandino, CR) ed è realizzato in collaborazione con l’Associazione Informamusica ed il Comune di Pandino. Durante la serata l’orchestra accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio attraverso la storia della musica, spaziando tra generi, stili ed epoche differenti. In programma brani di Händel, Mozart, Schubert, Čajkovskij, Šostakovič, celebri colonne sonore e molto altro.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative in materia Covid: sarà obbligatorio essere in possesso del green pass ed indossare la mascherina.

Per Cremaggiore questo evento segna la ripresa dell’attività concertistica dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Dopo alcune esibizioni in formazioni ridotte negli scorsi mesi a Pandino l’orchestra salirà sul palco al completo proponendo un programma ricco e rivolto a tutti i gusti musicali: durante la serata verranno proposti brani di musica settecentesca di Handel e Mozart tra cui il famoso andante dal Concerto op. 21. Musiche dell’ottocento di Schubert, Dvořák per poi passare a Mascagni, Čajkovskije Šostakovič. Tra le colonne sonore spiccano brani come l’emozionante Gabriel’s oboe di Morricone e musiche di Hans Zimmer.

L’Orchestra Giovanile Cremaggiore diretta da M. Nicola Dolci nasce nel 2012 con l’intento di promuovere la cultura musicale tra i giovani del territorio. Per i musicisti la realtà orchestrale è un’occasione importante di crescita non solo musicale, ma anche personale data dal confronto con altri strumentisti di diversi livelli ed età. All’attivo L’orchestra conta circa 25 musicisti ma è sempre alla ricerca di nuovi strumentisti, giovani e non, volenterosi di mettersi in gioco e divertirsi. Nel corso di questi anni l’orchestra si è esibita in molteplici concerti in tutta la regione collaborando anche con altre realtà musicali e con svariate associazioni quali AIMA, Cuori Grandi Onlus, Croce Verde, AVIS, ABIO, Donne Contro la Violenza, Fondazione Benefattori Cremaschi. A marzo 2015 Cremaggiore si è costituita Associazione a Promozione Sociale, per continuare questo percorso di crescita. Dallo stesso anno ha partecipato al “Festival delle Orchestre Europee Amatoriali”, al “Festival Italiano delle Orchestre Amatoriali Italiane”, alle“Vacanze musicali delle Orchestre Amatoriali Italiane” ed al “Totoro Garden Day” presso Cinecittà.