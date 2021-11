Una cremasca a Venezia, nel 1600° anniversario della sua mitica fondazione, relatrice Emanuela Carpani

Che cosa significa, per una cremasca, dirigere la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna? In che cosa consiste il suo lavoro? Quali temi tecnico-amministrativi si devono affrontare? Quali per-corsi si possono riannodare e intrecciare tra l’esperienza per-sonale e quella storica del territorio da cui proviene?

L’incontro fissato per il 20 novembre prossimo vuole essere un’occasione di racconto e condivisione di un’esperienza – lavorativa e culturale – intensa e faticosa ma straordinaria, nel solco dei rapporti tra la Serenissima e il suo Stato da Tera.

L'appuntamento è al Museo Civico di Crema e del Cremasco, Sala Cremonesi.

Relatrice arch. Emanuela Carpani:

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (dal luglio 2016).

Componente del Comitato Tecnico Scientifico Belle Arti (organo consultivo del Ministero della Cultura – composto da quattro persone – dal maggio 2019). Dal 13 settembre 2021 ne è diventata vice-presidente.

Componente del Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesag-gistici del Ministero della Cultura (dal 13 settembre 2021).

Nel rispetto delle normative anti Covid-19, per accedere alla Sala Cremonesi è necessario sottoporsi alla rilevazione della temperatura ed esibire il certificato vaccinale (“Green Pass”).

Per assicurare la prescritta tracciabilità, all’ingresso saranno registrati i dati dei partecipanti.

Una volta seduti è obbligatorio tener indossata la mascherina