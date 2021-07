Raffaella Carrà, un'icona per intere generazioni

ROMA - L’infanzia di Raffaella Carrà è legata alla Romagna. Nata a Bologna ha trascorso i primi anni di vita a Bellaria, località balneare passata poi alla provincia di Rimini in cui il padre gestiva un bar e la nonna una gelateria. Lì ha vissuto fino all’età di 10 anni. Nel 2019 è morta Nadia Masacci, cugina della Carrà, che a Bellaria era titolare di una storica boutique. La notizia, come si legge dalle cronache locali di allora, aveva duramente colpito la conduttrice che era rimasta legata ai ricordi d’infanzia. Nel 2010 Bellaria dedicò alla Carrà il festival 'Milleluci' con spettacoli, incontri e una mostra degli abiti indossati dall’artista in alcuni suoi spettacoli.

«Ciao Raffaella, sei sempre stata una stella senza fare la diva». Lo scrive su twitter J-Ax che dedica un lungo pensiero alla Carrà. «Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera - scrive - e mi sei sempre rimasta impressa perché anche quando non ero nessuno hai rispettato chi ero e la cultura che amavo, una cosa che negli anni '90 in Italia nessuno faceva». «Quando ci siamo poi ritrovati molti anni dopo addirittura da 'colleghi' a The Voice è stato subito amore fortissimo. Ho capito perché sei stata un’icona per così tante generazioni e perché con la tua forza e le tue parole hai ispirato e salvato tanta gente».

«Non è possibile... Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella». Lo scrive su twitter Lorella Cuccarini commentando la scomparsa dell’artista e conduttrice.

«Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoironia che ha saputo ispirare generazioni. Continuerà ad essere un esempio di grande professionalità e creatività per tutti noi. Grazie». Lo scrive su Twitter Francesca Michielin commentando la sua morte.

«Questa notizia mi ha tagliato le gambe, sono incredula , non me l'aspettavo. Sconvolgente. Se ne va l'icona della tv. Per sempre. #RaffaellaCarra» Lo scrive Simona Ventura commentando su twitter la scomparsa dell'artista e conduttrice.

«Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raffaella, per tutto quello che ci hai regalato. #RaffaellaCarrà». Lo scrive su twitter Milly Carlucci commentando la scomparsa dell’artista e conduttrice.

«Mai conosciuto una donna così vitale: perfetta antitesi della morte. Ciao immensa Raffaella». Così Massimo Giletti rende omaggio alla Carrà.

«Ho letto la notizia e non potevo crederci... Ciao Raffaella, icona senza tempo. Voglio ricordarti così, mentre cantavamo insieme». Lo scrive su Twitter Gigi d’Alessio.

«Ciao Raffaella... sono senza parole. Cuore spezzato #raffaellacarra». Lo scrive su twitter Patty Pravo.



«La più BELLA e la più brava di sempre !! ciao Raffaella wiva #raffaellacarrá». Lo scrive su Twitter Vasco Rossi.

«Sono a pezzi, mi dispiace... Ci siamo conosciuti giovanissimi». Tra i singhiozzi, Enzo Paolo Turchi ricorda Raffaella Carrà al microfono di Estate in diretta su Rai1. «L'ho sentita poco tempo fa, non mi ha detto niente della malattia», aggiunge il ballerino e coreografo, protagonista con la Raffa nazionale del mitico Tuca tuca. «Era la numero uno nel mondo, come persona, come donna. Ho ricordi stupendi con lei. Mi ricordo una volta, eravamo in Spagna per uno spettacolo: c'era un traffico incredibile, la piazza era piena... Eravamo in macchina... Raffaella ha fermato un signore in vespetta, gli ha chiesto un passaggio ed è andata con lui. E' salita sul palco, c'erano diecimila persone ad aspettarla. E' stata una grande donna».