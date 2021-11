Festa del ringraziamento, la messa presieduta dal vescovo Gianotti

MONTODINE - La Chiesa cremasca alla sua prima Festa del Ringraziamento. Agricoltori e allevatori del territorio si sono riuniti questa mattina, intorno al vescovo di Crema Daniele Gianotti, nella parrocchiale di Santa Maria Maddalena, a Montodine. Un modo per ricordare la tradizione della fine del lavoro dei campi in inverno e l’abitudine di fare San Martino, il trasloco dei braccianti dalle cascine in cui stavano prestando servizio, ad altre. Allo stesso tempo, si ringrazia per i frutti della terra e del lavoro. Monsignor Gianotti ha scelto Montodine per l’edizione inaugurale della Festa del Ringraziamento diocesana. Un appuntamento promosso dalla commissione per la Pastorale sociale e del lavoro. Hanno presenziato alla messa il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi, il presidente provinciale Mirko Signoroni, il presidente della Libera agricoltori e di Confagricoltura Lombardia Riccardo Crotti e il commissario della Camera di Commercio e presidente di Rei-Reindustria e Innovazione Gian Domenico Auricchio.

FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI