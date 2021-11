Un albero per il futuro, in provincia di Cremona il bosco diffuso della legalità

CREMONA - La provincia di Cremona, con i Carabinieri dei comandi Parchi-Biodiversità e Tutela Forestale, è stata interessata al progetto Nazionale di educazione alla legalità ambientale Un albero per il futuro; progetto promosso in collaborazione con il ministero della Transizione Ecologica e voluto fortemente dalla Fondazione Falcone e dall'Arma dei Carabinieri che prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50mila piantine nel triennio 2020-2022. Le piante sono tutte georeferenziate e si potranno verificare i progressi su una mappa digitale che individuerà i luoghi in cui sono state messe a dimora. Alla fine dei tre anni, la mappa, sarà il risultato concreto dell’impegno degli studenti e dei Carabinieri della Biodiversità per aumentare la superficie verde e il conseguente risparmio di anidride carbonica. Grazie al contributo degli studi effettuati dall’Università Della Tuscia (DAFNE) potranno essere confrontate le curve di accrescimento delle piante con i dati relativi allo stoccaggio di CO2 .

RISPETTO DELL'AMBIENTE

Il progetto triennale consentirà di seguire un percorso con le classi fino all’acquisizione dei valori del rispetto dell’ambiente e anche del ruolo che ognuno di noi ha per la salvaguardia della natura. In provincia di Cremona, tre sono stati gli interventi di piantumazione.

Cremona. Presso Scuola Media Virgilio - Istituto Comprensivo Cremona 2 Via Trebbia Cremona nr. 2 Acero Campestre e nr. 2 Farnia (Quercia) con il supporto della Stazione Carabinieri Forestale Cremona.

Gerre de' Caprioli. In area Comunale 50 piante di specie autoctone con il supporto Carabinieri di Centri Nazionali Carabinieri Biodiversità di Peri (VR) e Boscofontana (MN) e gli alunni della scuola primaria di Gerre de' Caprioli.

Rivolta d’Adda. In area Comunale in corso rinaturalizzazione nr. 2 Acero Campestre e nr. 2 Sorbo Domestico con il supporto della Stazione Carabinieri Forestale Crema e gli alunni scuole materna e primaria di Rivolta d’Adda.

https://www.carabinieri.it/docs/default-source/default-document-library/scheda-un-albero-per-il-futuro.pdf?sfvrsn=1fcd0d23_0

http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/news/2021/11/20/new0-20211120111400-1233359