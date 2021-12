Neve in provincia di Cremona, città e campagne imbiancate

CREMONA - Ampiamente annunciata nei giorni scorsi, le neve è caduta in provincia di Cremona già in mattinata. Tra magia incantata e qualche inevitabile disagio, compresa la sospensione dei match dei campionati di calcio dilettantistici: a Pandino si è provato a stendere in rosso le righe del campo, ma la sfida fra Luisiana e Albinogandino è stata comunque rinviata. C'è anche chi, in pieno centro storico a Cremona, ha sfruttato la superficie innevata di un parabrezza per tracciare un messaggio polemico: "Stop Green Pass".