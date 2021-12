Il paese dei balocchi, la Santa Lucia del club cremonese Trait d'union

CREMONA - In occasione della Santa Lucia, il teatro Filodrammatici di Cremona, per un pomeriggio, si è trasformato nel “paese dei balocchi“. Un’allegra e vociante compagnia di bambini ha invaso le vellutate poltrone rosse del teatro cremonese per la tradizionale festa della Santa organizzata dal club cremonese Trait d'union che celebra, dagli anni Sessanta, la distribuzione dei doni ai tanti bambini bisognosi della città. L’evento, partecipato da una cinquantina di bimbi ospiti delle case famiglia cremonesi, è stato preceduto dalla fiaba dell’orsetto Zebedeo inventata e raccontata dal burattinaio Massimo Cauzzi in veste di “contastorie”. Per mezz’ora i bambini sono stati magicamente rapiti dalle avventure dell’orsetto che nel suo girovagare tra bufere, temporali ed aquiloni trova un pacchetto regalo lasciatogli da babbo Natale con il dubbio per chi fosse quel pacchetto, visto che sul biglietto era scritto “per te” e non “per me”. Alla fine sia l’orsetto sia tutti i bambini riceveranno i loro doni portati da Santa Lucia, tra gli applausi di tutti i genitori e gli accompagnatori.

Presenti in rappresentanza del club cremonese il presidente Claudio Gori, il segretario Maurizio Frate ed i soci Mario Coppola, Claudio Bodini e Daniele Pozzi. Decisivo il contributo delle coordinatrici delle Case Famiglia Pinuccia Meazza, fondazione Gozzoli, suor Virginia Verga San Francesco di Marzalengo, Silvia Corbari Sant’Omobono, Gabriella Guarneri Prarolo Focolare Grassi e Casa Ozanam, Nicoletta D’Oria Colonna Casa di nostra Signora. L’incontro si è chiuso con il grazie di tutti a Giovanni Schintu e Luca Beltrami per la disponibilità del teatro Filodrammatici. Tutta la manifestazione si è svolta in sicurezza ed in ottemperanza alle norme Covid 19.