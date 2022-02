Ex centrale nucleare, Irene Priolo: "Sopralluogo all’impianto in dismissione"

CAORSO - L’assessore regionale emiliana all’Ambiente e presidente nazionale di Aipo, Irene Priolo, in visita istituzionale privata all’ex centrale nucleare di Zerbio. “Un sopralluogo all’impianto in dismissione, percorso che va avanti e che la Regione vuole gestire con il più ampio livello di conoscenza - spiega -, insieme al Comune di Caorso, ad Ispra, Arpae e a tutti i soggetti che compongono il Tavolo per la trasparenza, che sarà convocato in primavera”. Dopo un’assenza di diversi anni, dunque, l’organo decisionale sullo smantellamento di “Arturo” sarà presto fissato. Una promessa che è stata fatta anche al sindaco Roberta Battaglia, che ha incontrato Priolo presso la sede del Gruppo di Protezione civile del paese, in stazione ferroviaria. “È stato un confronto produttivo su importanti temi - commenta il primo cittadino - quali dismissione della centrale nucleare e futuro Tavolo della trasparenza. Altri temi affrontati sono stati le emergenze e il Coordinamento provinciale di protezione civile, la necessità ed importanza del volontariato e le problematiche legate alla nostra collocazione geografica tra diversi corsi d'acqua”.

La visita, però, preoccupa il gruppo ambientalista locale Patto per Caorso: “In primavera ci sarà il Tavolo della trasparenza, non succedeva dal 2015. Ci dobbiamo preoccupare, visto che proprio ieri a Bruxelles hanno approvato la nuova tassonomia, dove il nucleare è considerato energia rinnovabile? Siamo preoccupati anche perché Salvini chiede a gran voce il ritorno al nucleare. Noi vogliamo il ‘prato verde’ al più presto. Il nuovo nucleare se lo tengano a Roma sul Tevere o a Milano in via Bellerio”.