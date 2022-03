La sfilata non si fa ma i carri sono in piazza. Ed è grande folla

CREMA - Una presenza concreta del Gran carnevale cremasco, sospeso anche stavolta (è il terzo anno consecutivo) a causa della pandemia. I carri allegorici preparati dai volontari del comitato sono stati esposti in piazza Duomo. Una bella scenografia, pur senza il tradizionale corteo di porta Ombriano. Il comitato ha voluto fortemente questa opportunità per mostrare ai cremaschi due delle creazioni che, loro malgrado, dalla fine del 2019 riposano nel deposito di via Fermi, il capannone sede del comitato, nell’area industriale di Santa Maria. Due anni fa, infatti, venne organizzata solo la prima sfilata senza carri. La domenica successiva, il carnevale venne annullato: erano passati tre giorni dal paziente uno. Ieri, per i bambini è stata l’occasione di divertirsi grazie alla battaglia dei coriandoli.

Non è mancata un po’ di animazione con la musica e la presenza della maschera tipica del carnevale cremasco il Gagèt col sò uchèt. Per tutta la giornata il via vai in piazza è stato continuo. Presenze favorite anche dal clima soleggiato e non troppo rigido. Un’occasione anche per una visita all’adiacente mostra sulla storia del Gran carnevale cremasco dal 1979 al 2019, allestita nella sala espositiva della Pro loco e voluta dai Pantelù e agli storici organizzatori della kermesse.

Per le prossime settimane il comitato del Gran carnevale punta a nuove iniziative via social network. Verranno programmati appuntamenti in collaborazione con Andrea Carlo Antonio Assandri e con la Fondazione San Domenico. Previste performance musicali e registrazioni audio e video nel capannone di via Fermi, con l’utilizzo di alcuni carri in movimento. Non ci sarà il pubblico, ma le iniziative andranno in streaming sulla rete internet. Si esibiranno deejay, artisti e performer locali. Ogni carro sarà dedicato a un macro genere musicale: commerciale, elettronica e revival.