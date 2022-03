Giornata ecologica, in azione politici e persone di ogni età

PIZZIGHETTONE - Oltre 700 chilogrammi di rifiuti di ogni genere raccolti lungo fossi, campi e rive: dalle più comuni bottiglie in vetro o plastica, fino a mobili e pneumatici. Insomma, gli incivili continuano a gettare e abbandonare di tutto. Ma grazie alla sensibilità di un nutrito gruppo di pizzighettonesi guidati dalla sezione locale di Plastic free, questa mattina è andata in scena una efficace giornata ecologica. Vi hanno preso parte persone di ogni età (tanti i giovani e giovanissimi, bambini compresi) e si sono dati da fare anche i politici: fra gli altri c’erano il senatore Simone Bossi, gli assessori Anna Alquà e Gianluca Pinotti, la consigliera Sara Pacilli. Guanti indossati, sacchi alla mano, tutti hanno contribuito a ripulire il territorio. Trascorrendo anche una bella domenica in compagnia. Soddisfatti i referenti locali di Plastic free, Michele Brignoli e Mara Mazzadi. Che anticipano il prossimo appuntamento: il 10 aprile Plastic free promuoverà eventi di sensibilizzazione a livello nazionale e anche la sezione pizzighettonese sarà nuovamente mobilitata.