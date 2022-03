InChiostro selezionato tra i 9 progetti inclusivi più interessanti in Italia

SONCINO - InChiostro vola a Roma, più precisamente in Senato, per parlare di inclusione. La scuola per chef, maitre e agricoltori del borgo è infatti stata selezionata tra i 9 progetti inclusivi più interessanti d'Italia per essere presentato nel corso di ‘Agorà Democratiche’. Nel think tank di mercoledì, promosso dal senatore Pd Eugenio Comincini, il dirigente scolastico Alessio Gatta ha raccontato l’esperienza scuola-lavoro-disabilità ideata a Soncino, dialogando tra gli altri col ministro del Lavoro e politiche Sociali Andrea Orlando, con Enrico Letta e con la senatrice Simona Malpezzi. Poi l’invito da tutti: «Venite a trovarci. Sarà l’occasione anche per visitare la nostra città, un vero e proprio piccolo gioiello».

Sono, per l’Agorà, PizzAut, Banda Rulli Frulli, Il Tortellante, Come un Albero Onlus, Foqus, EquoCream EquoFood, I gigli del campo, Albergo etico e, ovviamente, InChiostro i progetti più interessanti del momento in grado di unire lavoro, autismo e disabilità. Gatta, che dirige l’istituto soncinese, ha spiegato come è nato l’ente, quali sono le sue finalità e raccontato le particolarità di una scuola che non solo riesce a integrare persone ‘speciali’ nelle aule ma ha dedicato loro percorsi personalizzati per inserirsi un domani nel mondo del lavoro e diventare pienamente autonome. Tra i tanti esempi delle novità che hanno stuzzicato l’interesse di Palazzo Madama ci sono esperimenti fortunati come il Ristorante Didattico, gestito dai ragazzi, l’Orto Didattico e il Pastificio Solidale Dituttaltrapasta che aprirà i battenti a Orzinuovi la prossima settimana. Una chicca in anteprima, rivelata dal preside, è che non sarà solo un luogo dove impastare ma anche per studiare: «Vogliamo raddoppiare l’area nel Colombi Center per costruire nuove aule dove svolgere laboratori e lezioni come nel chiostro».