InChiostro, il taglio del nastro con Dituttaltrapasta

SONCINO - Tantissimi amministratori e residenti, anche dal borgo e da Soresina, ieri si sono dati appuntamento nella Capitale della Bassa per applaudire alla riuscita dell’ambizioso progetto firmato InChiostro: poco prima di mezzogiorno, nel piazzale del Colombi Center del Villaggio Giardino, ha aperto le porte Dituttaltrapasta, il pastificio solidale dove studieranno e lavoreranno i ragazzi diversamente abili. Dopo il taglio del nastro e la benedizione, spazi già invasi dai clienti.

Alle 9, nella Aldo Moro, il dirigente scolastico Alessio Gatta, la presidente del consiglio comunale soncinese Federica Brizio, il sindaco Giampietro Maffoni, il senatore Eugenio Comencini, i consiglieri regionali Matteo Piloni e Federica Epis, il vicepresidente del Broletto Guido Galperti e il presidente della Fondazione BBO Severino Gritti hanno parlato di inclusione, scuola e lavoro e si sono complimentati con InChiostro per la sua nuova creatura solidale. Poi, su le saracinesche. I ragazzi erano già all’opera di prima mattina e hanno fatto trovare a centinaia di ospiti nel piazzale delizie appena sfornate. Gli avventori hanno trovato la prima recensione: sull’insegna la firma di garanzia di Carlo Cracco.

Il pastificio ora lavora già a pieno regime, il prossimo passo sarà trasformarlo anche in un luogo di cultura e didattica. Oltre ai laboratori di produzione, al bancone delle vendite e al plateatico che animerà la piazza, è in fase di progettazione la realizzazione di vere e proprie aule, sempre sotto il porticato del Colombi, dove gli alunni soncinesi potranno aprire i libri mentre osservano i pastai speciali (seguiti ovviamente dai professionisti) al lavoro. Dituttaltrapasta, infatti, è anche un vero e proprio progetto di riqualificazione urbanistica: con l’apertura del negozio gestito dai ragazzi, l’ex quartiere commerciale sta rapidamente rinascendo per tornare agli antichi fasti. Presto, tanto per cominciare, nascerà un nuovo giardino.

Come funzionerà il pastificio? Cosa faranno i giovani dipendenti della struttura? Chi potrà accedervi? Ecco tutte le risposte. Dituttaltrapasta è un laboratorio di pasta fresca e ripiena con spazi di vendita al dettaglio e ambulante, ma fornirà presto anche un servizio di ristorazione veloce. A gestire il tutto i ragazzi speciali, ex alunni dell’istituto di Soncino, affiancati da un’equipe di esperti ed educatori che li seguiranno passo dopo passo. Come per il Ristorante Didattico (aperto però su prenotazione) chiunque potrà comprare la pasta e tutti gli altri prodotti lavorati dalle mani del team di InChiostro. «Ogni ragazzo e dipendente sarà valorizzato al meglio a seconda delle sue esigenze, qualità diverse e inclinazioni particolari», ha spiegato il dirigente scolastico Alessio Gatta. InChiostro è stato ospite in Senato con i nove più interessanti progetti inclusivi d’Italia.