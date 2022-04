Pasqua in Pediatria: pioggia di doni per i reparti del Maggiore e dell'Oglio Po

CREMONA/CASALMAGGIORE - Un’ottantina di uova di cioccolata, felpe, peluches e un contributo speciale. In questi giorni, l’U.O. di Pediatria dell’Asst di Cremona ha ricevuto numerose donazioni destinate ai reparti e ai piccoli degenti dell’Ospedale di Cremona e Oglio Po. Il primario Claudio Cavalli, l’équipe medica e infermieristica, gli operatori sanitari e tutta l’Asst di Cremona ringraziano di cuore il Gruppo Alpini di Cremona, il Gruppo Alpini di Calcio (Bergamo), il Lions Club Stradivari, i Tifosi della Curva Cremonese, la Ferraroni JuVi Cremona Basket e la Pegaso Security Spa (Associazione Michele de Nigris). A loro si aggiunge Rossetto Group Cremona, che ha destinato al reparto di pediatria la raccolta fondi di Pasqua cui hanno partecipato dipendenti e collaboratori del punto vendita, per un ammontare complessivo pari a 500 euro. Il ringraziamento si estende alle tante persone e associazioni che in questi giorni di festa hanno pensato all’ospedale, destinando un pensiero speciale per rendere più dolce il tempo trascorso in reparto.