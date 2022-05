Festa della mamma, un pieno d’amore in una cartolina

CREMONA - «Cara mamma, profumi come una rosa e splendi come il sole. Quando ti vedo, il cuore si emoziona». È uno dei messaggi scritti sulla cartolina che Poste Italiane ha pensato per la «Festa della mamma», che si celebra oggi, e che gli alunni della scuola «Manzoni» hanno spedito giovedì mattina, andando alla Posta centrale di via Verdi, invitati dalla direttrice, Rosaria Maria Raciti e da Marcella Messina, referente territoriale filatelia di Poste Italiane. L’occasione si è intrecciata con l’anniversario dei 160 anni della nascita di Poste Italiane. Per la ricorrenza della Festa della mamma, le Poste hanno editato due cartoline speciali: una con una bambina e l’altra con un bimbo, entrambi con le braccia spalancate e la scritta «Auguri mamma» e il timbro dedicato alla ricorrenza. Gli alunni delle classi prime e seconde della primaria «Manzoni», accompagnati dalle maestre Marina Mineo, Luisa Paffi, Laura Spotti, Giulia Ghinaglia, Michela Crotti, Ilaria Ceruti, Anna Maria Candida, Filomena Virginia Tanzi, Iole Angileri, Ilaria Madoglio, Nuccia Lembo e Blerina Goria, hanno scritto gli auguri alle loro mamme e in fila per due si sono presentati al banco per ricevere il francobollo dedicato a Paperino e il timbro speciale, per poi imbucare la cartolina.

«In questo momento storico in cui tutto è virtuale questa iniziativa ha spronato i bambini a scrivere, a comunicare e custodire i sentimenti con la scrittura — ha dichiarato Marina Mineo —. Tutti i bambini hanno vissuto questa esperienza con entusiasmo, ed è stato un modo per educarli alla scrittura». Piena sintonia fra progetto didattico e iniziativa di Poste Italiane, come racconta la direttrice Raciti: «Con questa iniziativa vogliamo avvicinare i bambini al mondo della scrittura, dato che siamo ormai così dipendenti dalla tecnologia. Per le mamme sarà emozionante trovare nella cassetta postale una cartolina con una dedica che arriverà dritta al cuore. Sarà inaspettato, considerando che difficilmente oggi riceviamo cartoline. Sono sicura che sarà un’emozione fortissima». Ciò che per la generazione dei boomers e oltre era un gesto normale, per i bambini del XXI secolo spedire una cartolina è diventato un motivo di festa, così come scoprire la storia e le origini dei francobolli. C’è da giurare che la cartolina che riceveranno le mamme avrà qualcosa di speciale, non certo la volatilità di un messaggio whatsapp.